Эли и ее друзья отправились в город в среду и были в пути 2 недели и еще 2 суток. определить день недели когда они прибыли в город .решить задачу
Математика
Эли и ее друзья отправились в город в среду и были в пути 2 недели и еще 2 суток. определить день недели когда они прибыли в город .решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 недели- 14 дней 14+2=16 дней 3+16=19 3 день - среда 19-ый день это пятница
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