Эли и ее друзья отправились в город в среду и были в пути 2 недели и еще 2 суток. определить день недели когда они прибыли в город .решить задачу

Математика

Эли и ее друзья отправились в город в среду и были в пути 2 недели и еще 2 суток. определить день недели когда они прибыли в город .решить задачу

Автор: Гость