Зрительный зал Северо -Осетинского академического драматического театра расчитан на800мест .на спектакле ,,Отелло"свободными остались1/10всех мест.Сколько зрителей пришло на спектакль?
Математика
Зрительный зал Северо -Осетинского академического драматического театра расчитан на800мест .на спектакле ,,Отелло"свободными остались1/10всех мест.Сколько зрителей пришло на спектакль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)800*1/10=80-человек не пришли 2)800-80=720-человек пришли
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