1.Какое из данных уравнений не является квадратным и почему . 1.)х²=0 2)х²+х=0 3)х²+х-2=0 2.решите уравнение 9х-х²=0 3.какое из данных уравнений не имеет корней 1) х²-5х-2=0 2) х²-5х+2=0 3)х²-2х+5=0 4)х²+2х-5=0 4.сколько к...
Алгебра
1.Какое из данных уравнений не является квадратным и почему . 1.)х²=0 2)х²+х=0 3)х²+х-2=0 2.решите уравнение 9х-х²=0 3.какое из данных уравнений не имеет корней 1) х²-5х-2=0 2) х²-5х+2=0 3)х²-2х+5=0 4)х²+2х-5=0 4.сколько корней имеет уравнение (с решением) 6х²+13х+5=0 5.найдите корни уравнения х²+4х-21=0 6. чему равна сумма корней уравнения х²-10х-12=0 7. чему равно произведение корней уравнения 3х²-16х+6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) все квадратные 2) 0 и 9 3) третье 4) 6х^2+13х+5=0 Д= 169-120=49 х1=(-13+7)/12=-0,5 х2=(-13-7)/12=-1 2/3
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