В аквариуме с водой плавает банка, внутри которой помещён пластилиновый шарик. И??менится ли глубина погружения банки, если шарик извлечь из банки и прикрепить к её дну

Гость: Гость:

Oh, NO! Думаю, что когда пластилин плавает внутри банки, он тянет банку вниз с дополнительной силой, равной своему весу. А банка вытесняет кол-во воды, равное весу своему + шарика. Если пластилин переклеить на нижнюю сторону банки, то ничего в этом раскладе не изменится. Вытесняться опять будет кол-во воды из банки, плюс шарика. (Но если он, пластилиновый, отклеится и упадёт на дно -то будет совсем другое дело, совсем другое).