Who's Jane? Who's Helen? Read, look and write.
Английский язык
Who's Jane? Who's Helen? Read, look and write.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я Хелен. Вчера я посетила своего кузина. Мы играли в баскетбол и смотрели телевизор 2. Я Джейн. Прошлой ночью я осталась дома. Я играла в компьютерные игры и слушала музыку
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