Помогите пожалуста решить номер 2 заранее спасибо
Математика
Помогите пожалуста решить номер 2 заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36км/ч= 360 м/ч 72000м/ч=432000М/мин 900м/мин=54000м/сек 2 столбик не могу прости
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