Соченение на тему каким должен быть учитель чтобы он остался в памяти у ученика

Гость: Гость:

Учитель должен быть, прежде всего, справедливым. Он должен любить и понимать детей. Чтобы он остался в памяти у учеников, он должен быть добрым, внимательным и профессиональным. Смог бы ответить на любой вопрос. Учитель должен быть терпеливым, внимательным к ученикам. Он должен стать наставником и другом для учеников. Чтобы в любое время можно было посоветоваться с учителем или просто поговорить по душам. Уроки такого учителя я бы с большим удовольствием посещал. И уверен, что его предмет стал бы для меня любимым.