Соченение на тему каким должен быть учитель чтобы он остался в памяти у ученика
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Соченение на тему каким должен быть учитель чтобы он остался в памяти у ученика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель должен быть, прежде всего, справедливым. Он должен любить и понимать детей. Чтобы он остался в памяти у учеников, он должен быть добрым, внимательным и профессиональным. Смог бы ответить на любой вопрос. Учитель должен быть терпеливым, внимательным к ученикам. Он должен стать наставником и другом для учеников. Чтобы в любое время можно было посоветоваться с учителем или просто поговорить по душам. Уроки такого учителя я бы с большим удовольствием посещал. И уверен, что его предмет стал бы для меня любимым.
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