"Почему лес называют сообществом?" рассказ-рассуждение
Окружающий мир
"Почему лес называют сообществом?" рассказ-рассуждение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу есть много всяких растений, такие как - кустики, деревья, кустарники, трава и так далее. Как мы привыкли говорить - это все лесное сообщество. Потому что трава, деревья, кустики, кустарники это все связанно с природой.
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