Составить план "Охрана членистоногих
Биология
Составить план "Охрана членистоногих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. * опорная — фиксация мышц и внутренних органов; * защитная — защита жизненно важных органов (головной мозг и спинной мозг, сердце и др.) ; * двигательная — обеспечение простых движений, двигательных действий (осанка, локомоции, манипуляции) и двигательной деятельности; * рессорная — смягчение толчков и сотрясений; * участие в обеспечении жизненно важных процессов, такие как минеральный обмен, кровообращение, кроветворение и другие. 2. Участвует в движении тела, осуществляет защиту внутренних органов. К ней прикрепляется мускулатура. 3. Беспозвоночные (членистоногие, моллюски) 4. Об их общем происхождении 5. Головохордые, оболочники 6. Опорно-двигательная система — комплекс структур, образующих каркас, придающий форму организму, дающий ему опору, обеспечивающий защиту внутренних органов и возможность передвижения в пространстве.
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