Взаимодействие SiO2 с металлами

Химия
Взаимодействие SiO2 с металлами
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Гость:
Взаимодействует с активными металлами при нагревании
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