Элли шла уже несколько часов и устала.Она присела отдохнуть у голуб..изгороди,за к??торой расститалась поле спел..пщеницы

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Элли шла уже несколько часов и устала.Она присела отдохнуть у голуб..изгороди,за к??торой расститалась поле спел..пщеницы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
элли шла уже несколько часов и устала.Она присела отдохнуть у голубой  изгороди,за которой расститалась поле спелой  .пщеницы
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