Расположите химические элементы в порядке возрастания не металлических свойств: F,I , Br
Химия
Расположите химические элементы в порядке возрастания не металлических свойств: F,I , Br
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I, Br,F На основании того, что неметаллические свойства уменьшаются в столбце сверху вниз
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