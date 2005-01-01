Фермерское хозяйство собрало 960 т. зерна.75% собранного зерна составляла пшеница,а 5\6 остатка-рожь.Сколько тонн ржи собрало фермерское хозяйство? РЕБЯТ ОТКУДА ЭТА ЗАДАЧА? ИЗ КАКОГО УЧЕБНИКА? ЕСЛИ ЗНАЕТЕ НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Фермерское хозяйство собрало 960 т. зерна.75% собранного зерна составляла пшеница,а 5\6 остатка-рожь.Сколько тонн ржи собрало фермерское хозяйство? РЕБЯТ ОТКУДА ЭТА ЗАДАЧА? ИЗ КАКОГО УЧЕБНИКА? ЕСЛИ ЗНАЕТЕ НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость