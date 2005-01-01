Фермерское хозяйство собрало 960 т. зерна.75% собранного зерна составляла пшеница,а 5\6 остатка-рожь.Сколько тонн ржи собрало фермерское хозяйство? РЕБЯТ ОТКУДА ЭТА ЗАДАЧА? ИЗ КАКОГО УЧЕБНИКА? ЕСЛИ ЗНАЕТЕ НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Фермерское хозяйство собрало 960 т. зерна.75% собранного зерна составляла пшеница,а 5\6 остатка-рожь.Сколько тонн ржи собрало фермерское хозяйство? РЕБЯТ ОТКУДА ЭТА ЗАДАЧА? ИЗ КАКОГО УЧЕБНИКА? ЕСЛИ ЗНАЕТЕ НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960/100*75=720 960-720=240 240/6*5=200 Ответ: 200т ржи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить 306 • 24 : 72 - (35280 : 7 - 63 • 80) : 97= ??? (2005•8-704•21+6400:800):(702•860-603704)= ??? Ps: если можно, нап...
Математика
Периметр четырехугольника 18 см. у него две стороны по 3 см, длина третьей стороны р??вна сумме длин этих двух сторон. чему равна длина четвертой с...
Русский язык