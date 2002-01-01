Не сглаголами.упр94.3класс.как правельно написать отрывок из колыбельной?

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Не сглаголами.упр94.3класс.как правельно написать отрывок из колыбельной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спрашиваеш вопроз (из кого ?) (Из чего?) Если предлог влазиет в вопрос тогда пишем раздельно (из чего?) Из колыбельной и запомни на будуещее у глаголов нет предлогов
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