. Поезд отходит от станции с ускорением 1 м/с2. Определите промежуток времени, за ко??орый поезд пройдет путь 8∙102 м.

Физика
. Поезд отходит от станции с ускорением 1 м/с2. Определите промежуток времени, за ко??орый поезд пройдет путь 8∙102 м.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь=at²/2 отсюда t=√2*пут/а=√2*800/1=√1600=40 сек
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