. Поезд отходит от станции с ускорением 1 м/с2. Определите промежуток времени, за ко??орый поезд пройдет путь 8∙102 м.

Физика

. Поезд отходит от станции с ускорением 1 м/с2. Определите промежуток времени, за ко??орый поезд пройдет путь 8∙102 м.

Автор: Гость