Мотоциклист движется по кольцевому треку радиусом 80 метров с угловой скоростью 0.5 рад/с .Найдите линейную скорость и величину пути за 10 секунд

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Вы знаете, что чем больше радиус, тем выше линейная скорость. Найдём связь линейной скорости от радиуса.Точка лежащая на окружности радиуса пройдёт путь 2пR, а т.к время одного оборота тела есть периодТ, то модульлинейной скорости можно найти так: v=2πR/T или v=ωR v=L/t гдеL-длина всей окружности L=2πR=6.28*80=502.4м Найдём время за которое совершается один оборот: ω=L/R*t откуда t=L/R*ω =502.4/80*0.5=12.56с v=502.4/12.56=40м/с, за 10с пройдёт 400м.