Здоровый розовый румянец играл на его щеках в холодное и зимнее утро Найти слово??очетания

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Здоровый розовый румянец играл на его щеках в холодное и зимнее утро Найти слово??очетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розовый румянец, Здоровый румянец, Играл на щеках, Зимнее утро, Холодное утро, на его щеках.
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