Здоровый розовый румянец играл на его щеках в холодное и зимнее утро Найти слово??очетания
Русский язык
Здоровый розовый румянец играл на его щеках в холодное и зимнее утро Найти слово??очетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розовый румянец, Здоровый румянец, Играл на щеках, Зимнее утро, Холодное утро, на его щеках.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Поезд отходит от станции с ускорением 1 м/с2. Определите промежуток времени, за кот??рый поезд пройдет путь 8∙10^2м
Другие предметы
Обществознание