Периметр четырехугольника 18 см. у него две стороны по 3 см, длина третьей стороны р??вна сумме длин этих двух сторон. чему равна длина четвертой стороны четырехугольника? можно ли сказать, что этот четырехугольник прямоугольник?
Математика
Периметр четырехугольника 18 см. у него две стороны по 3 см, длина третьей стороны р??вна сумме длин этих двух сторон. чему равна длина четвертой стороны четырехугольника? можно ли сказать, что этот четырехугольник прямоугольник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 сторона - 6 см (3+6)•2= 18 значит 4 сторона = 6 см Да это и есть прямоугольник
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