Периметр четырехугольника 18 см. у него две стороны по 3 см, длина третьей стороны р??вна сумме длин этих двух сторон. чему равна длина четвертой стороны четырехугольника? можно ли сказать, что этот четырехугольник прямоугольник?

Математика

Периметр четырехугольника 18 см. у него две стороны по 3 см, длина третьей стороны р??вна сумме длин этих двух сторон. чему равна длина четвертой стороны четырехугольника? можно ли сказать, что этот четырехугольник прямоугольник?

Автор: Гость