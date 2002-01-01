Молодца звуковой разбор
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Молодца звуковой разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодца - мо-лод-ца [м а л а д ц а] - 3 сл, 3 глас, 4 согл. м -[м] - согл, звон, тв о - [a] - глас, безудар. л- [л] - согл, звон, тв. o - [a] - глас, безудар д - [д] - согл, звон, тв. ц - [ц] - согл, глух, тв. а - [а] - глас, удар. 7б, 7 зв.
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