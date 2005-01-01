Помогите пожалуйста решить 306 • 24 : 72 - (35280 : 7 - 63 • 80) : 97= ??? (2005•8-704•21+6400:800):(702•860-603704)= ??? Ps: если можно, напишите решение

Математика
Помогите пожалуйста решить 306 • 24 : 72 - (35280 : 7 - 63 • 80) : 97= ??? (2005•8-704•21+6400:800):(702•860-603704)= ??? Ps: если можно, напишите решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
306•24:72-(35280:7-63•80):97=102 (2005•8-704•21+6400:800):(702•860-603704)=0,03
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