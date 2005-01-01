Помогите пожалуйста решить 306 • 24 : 72 - (35280 : 7 - 63 • 80) : 97= ??? (2005•8-704•21+6400:800):(702•860-603704)= ??? Ps: если можно, напишите решение

Математика

Помогите пожалуйста решить 306 • 24 : 72 - (35280 : 7 - 63 • 80) : 97= ??? (2005•8-704•21+6400:800):(702•860-603704)= ??? Ps: если можно, напишите решение

Автор: Гость