Емкость мочевого пузыря взрослого человека

Биология
Емкость мочевого пузыря взрослого человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В среднем 350 - 800 мл у здорового взрослого, в зависимости от роста, пола, конституции, пластичности тканей, наличия или отсутствия привычки удерживать длительно содержимое мочевого пузыря (терпеть).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста только правильно решает мою оценку четвертную
Ответить
Алгебра
Представьте в виде многочлена: 5а^2(4^3-a^2+1) (3с-х)(2с-5х) (3a+2b)^2
Ответить
Химия
Уравнение реакции фенилаланина с соляной кислотой
Ответить
Другие предметы
Переведи на татарский:Глаз человека различает шестьдесять цветов.А какие цвета в??дят птицы?Голубь и курица видят красный,зелёный,и жёлтый цвет. Пч...
Ответить
Русский язык
Сосечение о каком либо жизненном случае
Ответить