Емкость мочевого пузыря взрослого человека
Биология
Емкость мочевого пузыря взрослого человека
Ответ(ы) на вопрос:
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В среднем 350 - 800 мл у здорового взрослого, в зависимости от роста, пола, конституции, пластичности тканей, наличия или отсутствия привычки удерживать длительно содержимое мочевого пузыря (терпеть).
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