Ещё один номер по матеше❗️❗️❗️❤️ Выручайте))) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВАМ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❤️ НОМЕР 368!!!
Математика
Ещё один номер по матеше❗️❗️❗️❤️ Выручайте))) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВАМ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❤️ НОМЕР 368!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42+14=56 p=a+b+a+b=42+14*2=112 p квадрата=a*4 112:4=28 28 длинна стороны кв
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