В бочке было 55 литров воды и в ведре 10 литров. Взяли до обеда 26 литров, а после обеда ещё 17 литров воды. На сколько меньше литров воды осталось в бочке и в ведре, чем взяли?
Математика
В бочке было 55 литров воды и в ведре 10 литров. Взяли до обеда 26 литров, а после обеда ещё 17 литров воды. На сколько меньше литров воды осталось в бочке и в ведре, чем взяли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 43 литра. Так как 26+17 будет 43.
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