В бочке было 55 литров воды и в ведре 10 литров. Взяли до обеда 26 литров, а после обеда ещё 17 литров воды. На сколько меньше литров воды осталось в бочке и в ведре, чем взяли?

Математика

В бочке было 55 литров воды и в ведре 10 литров. Взяли до обеда 26 литров, а после обеда ещё 17 литров воды. На сколько меньше литров воды осталось в бочке и в ведре, чем взяли?

Автор: Гость