Текст про правильное питание на казахском

Қазақ тiлi
Текст про правильное питание на казахском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адамдар жаксы тамактану керек.Бирыншыден колды жуу керек.Жане ботка жеу керек ол оте пайдалы тамакка жатады.Витамины бар тамак жеу керек.Тамактан кейын кол жуу керек.
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