Определите следующие два числа в последовательности 6, 36, 7, 42, 8 ... ...
Математика
Определите следующие два числа в последовательности 6, 36, 7, 42, 8 ... ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48,9 все четные (2-й,4-й,6-й...) находятся +6к предыдущему четному, нечетные +1 к предыдущему нечетному
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