Что произойдет с телом дождевого червя если сокращаются кольцевые мышцы?

Биология
Что произойдет с телом дождевого червя если сокращаются кольцевые мышцы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, он удлиниться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В бочке было 55 литров воды и в ведре 10 литров. Взяли до обеда 26 литров, а после обеда ещё 17 литров воды. На сколько меньше литров воды осталось...
Ответить
Українська мова
Антлнім до слова струмок
Ответить
Литература
Почему коровы боятся собак?
Ответить
Математика
Найдите периметр треугольника mnl если MN равен 3 3/8 сантиметрам NL равен 4 целых 1/2 сантиметров ML равно 5 5/12 сантиметра найти периметр
Ответить
Қазақ тiлi
Текст про правильное питание на казахском
Ответить