Что произойдет с телом дождевого червя если сокращаются кольцевые мышцы?
Биология
Что произойдет с телом дождевого червя если сокращаются кольцевые мышцы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, он удлиниться
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