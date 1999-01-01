...Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родит??лей, не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. 1)укажите пр...
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...Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родит??лей, не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. 1)укажите причастия 2)Установите Какая тематическая смысловая связь наблюдается между предложением и отрывкам из стихотворения3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) оставленную в саде. А какое стихотворение то?
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