Выпишите из каждого предложение только подлежащее. Укажите какой частью речи оно выражено? . 1 Большинство присутствующих понимали по-азербайджански и слушали стихи с удовольствием. 2 ) Молчать больше было нельзя. 3 Два сына М...

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Выпишите из каждого предложение только подлежащее. Укажите какой частью речи оно выражено? . 1 Большинство присутствующих понимали по-азербайджански и слушали стихи с удовольствием. 2 ) Молчать больше было нельзя. 3 Два сына Мирзы-Сафара учились в пятом классе средней школы. 4 В моём собственном семействе никто меня не хочет понимать. 5 ) Огромная толпа перед домом замерла, очарованная приятным голосом. 6) Он зашагал, крепко прижимая к груди письмо. 7) Все трое командуют особыми отрядами телохранителей Халифа. 8) А остальные стойте за нами, не бойтесь! 9) Одни спрашивали о цене, другие интересовались происхождением ковра.

Автор: Гость