Мини сообщение на тему что значит держать слово

Гость: Гость:

Честный человек — это тот, кто, если что-то обещает, всегда сдерживает свое слово. Если ты что-то пообещал, значит, на тебя рассчитывают другие, и если ты этого не сделаешь, ты подведешь других. Как-то мы решили рисовать стенгазету у меня дома. Договорились встретиться с редколлегией после школы — стенгазета нужна была на завтра, вместе мы ее быстро сделаем. Напрасно я ждал друзей — они не пришли, у всех нашлись какие-то причины. Поздно вечером мы с мамой и папой рисовали новогоднюю газету втроем — хорошо, что родителя мне помогли. После этого мы решили рисовать стенгазеты заранее и стараться выполнять свои обещания. По тому, выполняет ли человек свои обещания, можно судить, насколько он обязателен. Ведь с человеком, который не держит слово, никто не будет иметь дела. Один раз подведешь — и к тебе больше не обратятся, не поверят твоим обещаниям.