Главные герои сказки спящая красавица пушкин

Литература
Главные герои сказки спящая красавица пушкин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевна, старуха -хромоногая, царский сын- царевич, злая колдунья
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