Цитаты из романа " Отцы и дети" И.С.Тургенева. Отношение Базарова к Аркадию

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Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения..." (Евгений Базаров) "...Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки..." (Евгений Базаров) "...Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник..." (Евгений Базаров) "...мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке..." (Евгений Базаров) "...От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела..." (Евгений Базаров) "...Нечего мешкать; мешкают одни дураки – да умники..." (Евгений Базаров) "...я уже в клинике заметил: кто злится на свою боль – тот непременно ее победит..." (Евгений Базаров) "...Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно..." (Евгений Базаров) "...настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть..." (Евгений Базаров) "...родственное чувство заговорило <...> Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, – это свыше его сил..." (Евгений Базаров) "...Русский мужик – это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает..." (Евгений Базаров) "...вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь..." (Евгений Базаров) "...человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть себя вон, как редьку из гряды..." (Евгений Базаров) "...я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше..." (Евгений Базаров) "...Не может женщина не хитрить!.." (Евгений Базаров) "..в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было..." (Евгений Базаров) "...Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут – он почувствует удовольствие..." (Евгений Базаров) "...Старая шутка смерть, а каждому внове..." (Евгений Базаров) "...Меня вы забудете <...> мертвый живому не товарищ..." (Евгений Базаров) Русский мужик бога слопает..." (Евгений Базаров)