Напишит по 2-3 предложения к каждому пункту плана,чтобы получился краткий пересказ
Литература
Напишит по 2-3 предложения к каждому пункту плана,чтобы получился краткий пересказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я расскажу просто рассказ у меня плана нет: Из олова отлили маленьких солдатиков,но последний солдатик имел 1 ногу так как на вторую ногу не хватило олова. И однажды ночью все игрушки начали оживать и там была среди игрушек одна прекрасная балерина и они полюбили друг друга с первого взгляда, но им помешал один маленький злой человечек, ему тоже понравилась балерина он говорил ей, что сделает ее королевой только, чтобы она вышла за этого человечка , этот злобный человечек был на подобии черта, и он вс6е время мешал солдатику оловянному, солдатик преодолел много препятствий, он упал из окна, попал в речку, его проглотила рыба, потом эту рыбу поймали и продали той самой хозяйке того дома где он жил и полюбил балерину там рыбу разрезали и достали солдатика и поставили на место ве это приключение из-за этого маленького чертика. И когда черт увидел солдатика он от злости бросил его в камин с огнем балерина от любви к солдатику прыгнула за ним в камин и оба сгорели в объятиях друг друга , а черт и не ожидал, что балерина прыгнет за ним
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