При расследовании уголовного дела было установлено, что Суханов обманным путем п??купал у граждан антиквариат по ценам значительно ниже их реальной стоимости. Все приобретенные таким образом предметы были следствием выявлены и...
Обществознание
При расследовании уголовного дела было установлено, что Суханов обманным путем п??купал у граждан антиквариат по ценам значительно ниже их реальной стоимости. Все приобретенные таким образом предметы были следствием выявлены и изъяты. Гражданин Суханов скончался до окончания расследования. Следователь, руководствуясь объяснениями потерпевших и материалами дела, возвратил ценности потерпевшим. Наследники Суханова предъявили в суде иск о возврате изъятых вещей, поскольку в связи со смертью Суханова уголовное дело прекращено, а вина его в судебном порядке не установлена. Подлежит ли данное требование удовлетворению?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не подлежит,если бы родственники взыскали с потерпевших те деньги которые он им заплатил то тогда без вопросов бы приняли
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