Катер поплыл 42 км по течению реки, затем вслед за ним вышел теплоход. Собственная скорость катера 18км/ч, а собственная скорость теплохода 32 км/ч. Скорость течения реки 2км/ч. Через сколько часов теплоход догонит катер? Какое...
Математика
Катер поплыл 42 км по течению реки, затем вслед за ним вышел теплоход. Собственная скорость катера 18км/ч, а собственная скорость теплохода 32 км/ч. Скорость течения реки 2км/ч. Через сколько часов теплоход догонит катер? Какое данное в содержании задачи лишнее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-18=14 42÷14=3 через три часа теплоход догонит катер. Лишнее -скорость течения реки
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