Катер поплыл 42 км по течению реки, затем вслед за ним вышел теплоход. Собственная скорость катера 18км/ч, а собственная скорость теплохода 32 км/ч. Скорость течения реки 2км/ч. Через сколько часов теплоход догонит катер? Какое...

Математика

Катер поплыл 42 км по течению реки, затем вслед за ним вышел теплоход. Собственная скорость катера 18км/ч, а собственная скорость теплохода 32 км/ч. Скорость течения реки 2км/ч. Через сколько часов теплоход догонит катер? Какое данное в содержании задачи лишнее?

Автор: Гость