Используя глобус или карту, определите, в каком полушарии вы живёте. ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
Биология
Используя глобус или карту, определите, в каком полушарии вы живёте. ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В северном полушарии. Всё, что выше экватора на карте - северное. Всё, что ниже - южное. В восточном, ибо правее Гринвича/нулевого меридиана.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине имеется крупа трёх видов: гречка,перловка и рис,всего 580 кг . Если бы про??али 44 кг гречки , 18 кг перловки и 29 кг риса ,то масса кру...
Литература
Математика
Катер поплыл 42 км по течению реки, затем вслед за ним вышел теплоход. Собственная скорость катера 18км/ч, а собственная скорость теплохода 32 км/ч...