Используя глобус или карту, определите, в каком полушарии вы живёте. ПЛИЗ ПОМОГИТЕ

Биология
Используя глобус или карту, определите, в каком полушарии вы живёте. ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В северном полушарии. Всё, что выше экватора на карте - северное. Всё, что ниже - южное. В восточном, ибо правее Гринвича/нулевого меридиана. 
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