В магазине имеется крупа трёх видов : гречка перловка , и рис, всего 580 кг . Если бы п??одали 44 кг гречки , 18 кг перловки и 29 кг риса , то масса крупы всех видов стала бы одинаковой . Сколько килограммов крупы каждого вида ...

Математика

В магазине имеется крупа трёх видов : гречка перловка , и рис, всего 580 кг . Если бы п??одали 44 кг гречки , 18 кг перловки и 29 кг риса , то масса крупы всех видов стала бы одинаковой . Сколько килограммов крупы каждого вида имеется в магазине . Прошу по быстрее и правильнее. Заранее спасибо (:

Автор: Гость