В магазине имеется крупа трёх видов : гречка перловка , и рис, всего 580 кг . Если бы п??одали 44 кг гречки , 18 кг перловки и 29 кг риса , то масса крупы всех видов стала бы одинаковой . Сколько килограммов крупы каждого вида ...
Математика
В магазине имеется крупа трёх видов : гречка перловка , и рис, всего 580 кг . Если бы п??одали 44 кг гречки , 18 кг перловки и 29 кг риса , то масса крупы всех видов стала бы одинаковой . Сколько килограммов крупы каждого вида имеется в магазине . Прошу по быстрее и правильнее. Заранее спасибо (:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
580 кг-44 кг-18 кг-29 кг=580 кг-91 кг=489 кг (было бы всего крупы, если бы ее было поровну) 489 кг:3=163 кг (каждого вида) (если бы крупы было поровну) 163 кг+44 кг=207 кг (гречки) 163 кг+18 кг=181 кг (перловки) 163 кг+29 кг=192 кг (риса) Ответ: в магазине 207 кг гречки, 181 кг перловки, 192 кг риса 207+181+192=580 580=580
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