Какая деталь и какого инструмента требовала такой подготовки?
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Какая деталь и какого инструмента требовала такой подготовки?
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Гость:
Мне кажется дека фортепиано)
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