Физика 8 класс. В бак добавили 3 литра температура которых равна 100 градусов цельси??, получили воду с температурой 35 градусов цельсия, начальная температура воды в баке была 10 градусов цельсия. Найдите сколько литров воды б...
Физика
Физика 8 класс. В бак добавили 3 литра температура которых равна 100 градусов цельси??, получили воду с температурой 35 градусов цельсия, начальная температура воды в баке была 10 градусов цельсия. Найдите сколько литров воды было первоначально. P.S. Решается с помощью уравнения теплового баланса. Пожалуйста с Дано, Системой СИ, и подробным решением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V1=3 л t1=100 C T=35 C t2=10 C V2-? Q1=Q2 Q1-остывание 3 л до 35 С Q1=m1c(t1-T) Q2-нагревание воды до 35 С Q2=m2c(T-t2) m=Vp V1pc*65=V2pc*25 65V1=25V2 2.6V1=V2 V2=2.6*3=7.8 л
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