Физика 8 класс. В бак добавили 3 литра температура которых равна 100 градусов цельси??, получили воду с температурой 35 градусов цельсия, начальная температура воды в баке была 10 градусов цельсия. Найдите сколько литров воды б...

Физика

Физика 8 класс. В бак добавили 3 литра температура которых равна 100 градусов цельси??, получили воду с температурой 35 градусов цельсия, начальная температура воды в баке была 10 градусов цельсия. Найдите сколько литров воды было первоначально. P.S. Решается с помощью уравнения теплового баланса. Пожалуйста с Дано, Системой СИ, и подробным решением.

Автор: Гость