Физика 8 класс. В бак добавили 3 литра температура которых равна 100 градусов цельси??, получили воду с температурой 35 градусов цельсия, начальная температура воды в баке была 10 градусов цельсия. Найдите сколько литров воды б...

Физика
Физика 8 класс. В бак добавили 3 литра температура которых равна 100 градусов цельси??, получили воду с температурой 35 градусов цельсия, начальная температура воды в баке была 10 градусов цельсия. Найдите сколько литров воды было первоначально. P.S. Решается с помощью уравнения теплового баланса. Пожалуйста с Дано, Системой СИ, и подробным решением.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V1=3 л t1=100 C T=35 C t2=10 C V2-?         Q1=Q2    Q1-остывание 3 л до 35 С   Q1=m1c(t1-T) Q2-нагревание воды до 35 С                               Q2=m2c(T-t2) m=Vp      V1pc*65=V2pc*25     65V1=25V2   2.6V1=V2     V2=2.6*3=7.8 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Напишите,пожалуйста, эссе по обществознанию в форме егэ на тему "Все мы-народ, и пр??вительство тоже"
Ответить
Литература
Цитаты из романа " Отцы и дети" И.С.Тургенева. Отношение Базарова к Аркадию
Ответить
Другие предметы
Какая деталь и какого инструмента требовала такой подготовки?
Ответить
Биология
Используя глобус или карту, определите, в каком полушарии вы живёте. ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
Ответить
Математика
В магазине имеется крупа трёх видов: гречка,перловка и рис,всего 580 кг . Если бы про??али 44 кг гречки , 18 кг перловки и 29 кг риса ,то масса кру...
Ответить