Напишите,пожалуйста, эссе по обществознанию в форме егэ на тему "Все мы-народ, и пр??вительство тоже"
Обществознание
Напишите,пожалуйста, эссе по обществознанию в форме егэ на тему "Все мы-народ, и пр??вительство тоже"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не могу руки болят уже писать так что я спать , а ты попробуй найти в итернете вскго тебе доброго
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