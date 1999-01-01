Зачем дельфины-касатки часто сопровождали коробли

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0Дельфины действительно очень часто сопровождают корабли. Целые стаи, когда видят корабль выпрыгивают на метр-два из воды, и снова ныряя и вновь выпрыгивая. Создается впечатление, что они таким образом забавно играют. И это действительно так! Дельфины уникальные млекопитающие, они очень хорошо понимают и чувствуют людей, а когда человек оказывается в опасной ситуации, не редко дельфины приходят на помощь. Так был случай, когда пассажирский корабль потерпел крушение, и оставшиеся в живых люди увидели, как их окружает стая акул. Но вот из открытого моря стремительно примчалась стая дельфинов. Они разогнали акул и даже помогли держаться на воде ослабевшим людям, пока не подоспела помощь. и таких историй на самом деле очень много. Дельфины очень умные, по своему уму превосходят собак, они легко поддаются дрессировки. Дельфины являются неутамимыми спутниками кораблей