Номер 457 РЕШЕНИЕ НЕ НУЖНО КРАТКОЕ УСЛОВИЕ!!!!! Спасибо

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Время в пути: 4 часа, скорость 12км/ч Обратный путь: скорость 16 км/ч Найти: сколько времени было затрачено на обратный путь? 4·12=48 км весь путь. Обратно он проехал также 48 км, только со скоростью 12+4=16км/ч. 48/16=3 Ответ:3