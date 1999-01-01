Подготовьте сообщение о традициях и обычаях одного из народов проживающих в ваше?? населенном пункте

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Подготовьте сообщение о традициях и обычаях одного из народов проживающих в ваше?? населенном пункте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, турки. это древний народ, который имеет очень много традиций. обычаи, традиции, нравы строятся на проятяжении долгих лет. исполнять их это обязанность какого человека, родившегося такой национальности. некоторые обычаи этого национальности: 1) в знак уважения целуют руку человека и подносят ко лбу руку человека. 2) в знак почтения издавна целовали подол платья старшего по чину человека 3)девушка с 14 лет должна носить платок
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