Подготовьте сообщение о традициях и обычаях одного из народов проживающих в ваше?? населенном пункте

Гость: Гость:

Например, турки. это древний народ, который имеет очень много традиций. обычаи, традиции, нравы строятся на проятяжении долгих лет. исполнять их это обязанность какого человека, родившегося такой национальности. некоторые обычаи этого национальности: 1) в знак уважения целуют руку человека и подносят ко лбу руку человека. 2) в знак почтения издавна целовали подол платья старшего по чину человека 3)девушка с 14 лет должна носить платок