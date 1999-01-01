История освоения Кызылординской области. Помогите мне с этим!

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История освоения Кызылординской области. Помогите мне с этим!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кызылординская область (каз. Қызылорда облысы) — область в составе Казахстана. Образована 15 января 1938 года. Расположена в южной части республики. Административный центр — город Кызылорда. Область образована в 1938 году из части Южно-Казахстанской области.17 июня 1997 года Указом Президента Казахстана транскрипция названия области на русском языке изменена с Кзыл-Ординская наКызылординская. Кызылординская область награждена орденом Ленина (21 августа 1967).
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