Если два резистора подключить в сеть напряжением 100 в последовательно, то они потребляют суммарную мощность 40 Вт. Те же два резистора, подключенные к той же сети последовательно, потребляют мощность 250 Вт. Чему равны сопроти...

Физика

Если два резистора подключить в сеть напряжением 100 в последовательно, то они потребляют суммарную мощность 40 Вт. Те же два резистора, подключенные к той же сети последовательно, потребляют мощность 250 Вт. Чему равны сопротивление резисторов?

Автор: Гость