Если два резистора подключить в сеть напряжением 100 в последовательно, то они потребляют суммарную мощность 40 Вт. Те же два резистора, подключенные к той же сети последовательно, потребляют мощность 250 Вт. Чему равны сопроти...

Физика
Если два резистора подключить в сеть напряжением 100 в последовательно, то они потребляют суммарную мощность 40 Вт. Те же два резистора, подключенные к той же сети последовательно, потребляют мощность 250 Вт. Чему равны сопротивление резисторов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P1=U^2/(R1+R2)=100^2/(R1+R2)=40  ---- [1] P2=U^2/(R1*R2/(R1+R2))=100^2/(R1*R2/(R1+R2)=250 ----  [2] решаем [1],[2] как систему.  R1=50 OM R2=200 OM
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