Если два резистора подключить в сеть напряжением 100 в последовательно, то они потребляют суммарную мощность 40 Вт. Те же два резистора, подключенные к той же сети последовательно, потребляют мощность 250 Вт. Чему равны сопроти...
Физика
Если два резистора подключить в сеть напряжением 100 в последовательно, то они потребляют суммарную мощность 40 Вт. Те же два резистора, подключенные к той же сети последовательно, потребляют мощность 250 Вт. Чему равны сопротивление резисторов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P1=U^2/(R1+R2)=100^2/(R1+R2)=40 ---- [1] P2=U^2/(R1*R2/(R1+R2))=100^2/(R1*R2/(R1+R2)=250 ---- [2] решаем [1],[2] как систему. R1=50 OM R2=200 OM
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