Если каждое ребро куба увеличить на 1, то его площадь поверхности увеличится на 54. Найдите ребро куба.
Геометрия
Если каждое ребро куба увеличить на 1, то его площадь поверхности увеличится на 54. Найдите ребро куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь поверхности куба равна 6a^2, где х - ребра Получается уравнение: 6х^2+54=6(x+1)^2 x=4
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