Если периметр прямоугольника 180 см, а одна сторона меньше в 6 раз. сколько будет каждая сторона прямоугольника
Математика
Если периметр прямоугольника 180 см, а одна сторона меньше в 6 раз. сколько будет каждая сторона прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:6=30 две стороны прямоугольника 180-60=120 сумма двух других сторон прямоугольника 120:2=60 каждая из двух других сторон проверяем: 60+60+30+30=180
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