Если периметр прямоугольника 180 см, а одна сторона меньше в 6 раз. сколько будет каждая сторона прямоугольника

Математика

Если периметр прямоугольника 180 см, а одна сторона меньше в 6 раз. сколько будет каждая сторона прямоугольника

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