Изобразите в тетради впадину глубиной 50 м.

География
Изобразите в тетради впадину глубиной 50 м.
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Гость:
Тип этого, только линии можно почаще
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