Если сторону квадрата увеличить на 10% то его площадь увеличится на 47,25см2. Вычисли сторону квадрата и его площадь до увеличения. Cрочно
Геометрия
Если сторону квадрата увеличить на 10% то его площадь увеличится на 47,25см2. Вычисли сторону квадрата и его площадь до увеличения. Cрочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь кв -х.. Площадь кв2 - х+47.25.. Сторона кв - у.. Сторона кв2 - у*0.1+у=1.1*у.. у^2=х, тогда... 1.1у*1.1у=х+47.25.. 1.21*у^2=у^2+47.25.. 0.21у^2=47.25.. у^2=225.. у=15 - сторона кв.. Площадь кв = 15*15=225 см^2.
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