Если сторону квадрата увеличить на 10% то его площадь увеличится на 47,25см2. Вычисли сторону квадрата и его площадь до увеличения. Cрочно

Геометрия

Если сторону квадрата увеличить на 10% то его площадь увеличится на 47,25см2. Вычисли сторону квадрата и его площадь до увеличения. Cрочно

Автор: Гость