Если ты расскажешь эту историю от лица вани или его папы запиши несколько предлож??ний

Литература
Если ты расскажешь эту историю от лица вани или его папы запиши несколько предлож??ний
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Гость:
Если ты расскажешь эту историю от лица вани или его папы запиши несколько предложений
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