На скворечник идёт 7 дощечек . Сколько скворечников можно сделать из 15 дощечек ? Ск??лько дощечек останется ?
Математика
На скворечник идёт 7 дощечек . Сколько скворечников можно сделать из 15 дощечек ? Ск??лько дощечек останется ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15/7=2 скворечника 1 дощечка останется
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