На скворечник идёт 7 дощечек . Сколько скворечников можно сделать из 15 дощечек ? Ск??лько дощечек останется ?

Математика

На скворечник идёт 7 дощечек . Сколько скворечников можно сделать из 15 дощечек ? Ск??лько дощечек останется ?

Автор: Гость